05 сентября 2023, 17:22
Подмосковье сохранило первое место в России по экспорту мяса птицы
Подмосковье экспортировало 56,5 тысячи тонн мяса птицы с начала года. Общая сумма поставок превысила 140 миллионов долларов.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, больше всего мяса птицы экспортировали в Китай, Белоруссию и Казахстан.
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«Эти показатели позволили занять первое место по объемам экспорта мяса птицы в стране», — сказал он.
Филимонов добавил, что в этом году экспорт мяса птицы увеличился в Узбекистан — на 122%, в Сербию — на 82% и в Азербайджан — на 56%.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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