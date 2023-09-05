Подмосковье 05 сентября 2023, 17:22 Подмосковье сохранило первое место в России по экспорту мяса птицы

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Подмосковье экспортировало 56,5 тысячи тонн мяса птицы с начала года. Общая сумма поставок превысила 140 миллионов долларов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, больше всего мяса птицы экспортировали в Китай, Белоруссию и Казахстан.

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«Эти показатели позволили занять первое место по объемам экспорта мяса птицы в стране», — сказал он.

Филимонов добавил, что в этом году экспорт мяса птицы увеличился в Узбекистан — на 122%, в Сербию — на 82% и в Азербайджан — на 56%.

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