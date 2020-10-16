В Подмосковье могут создать до 18 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что раньше план был создать 15 тысяч.

«Мы делаем все необходимое, чтобы создать дополнительные бригады, приобрести дополнительные автомобили, в том числе неотложной помощи. Большая работа ведется по созданию коечного фонда. Мы, основываясь уже на опыте весенней работы, создаем дополнительные койки по географическому принципу, чтобы не было перепробега», — сказал Андрей Воробьев на оперативном совещании.

По словам губернатора, важно еще раз убедиться, что каждый на своем месте делает все необходимое для контроля ситуации и недопущения нарушений, связанных с безопасностью в условиях распространения эпидемии. Воробьев отметил, что особая нагрузка сейчас упала на врачей. Если раньше число вызовов было в пределах шести тысяч, то сейчас оно выросло до 10 тысяч.

Всего в октябре, как я уже говорил, мы создадим минимум 15 тысяч коек. Сейчас есть потенциал для увеличения до 18 тысяч коек Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что важное значение, кроме коек, имеют врачи. Существенную помощь Подмосковью оказывает Министерство обороны. Но необходимо продолжать поиск дополнительных медиков для обеспечения стационаров всем необходимым.

«Мы выделяем, безусловно, дополнительные средства на индивидуальную защиту и лекарства. Вся эта работа идет в штатном режиме», — добавил губернатор Подмосковья.

В Московской области, по последним данным, с начала пандемии выявили больше 79 тысяч случаев коронавируса.