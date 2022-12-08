Подмосковье 08 декабря 2022, 14:17 Подмосковье сможет онлайн получать и менять информацию о лесах

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Подмосковье стало одним из четырех регионов, которые опробуют федеральную информационную систему лесного комплекса. Она позволит собрать на одной площадке отраслевые данные и сделать получение услуг удобнее.

«Апробация системы в пилотных регионах позволит проработать практическую реализацию отраслевых нормативно-правовых актов с учетом природно-экономических особенностей ведения лесного хозяйства в субъектах», — заявил глава Россельхоза Иван Советников.

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Информационная система будет содержать сведения о лесничествах и границах лесного фонда. Доступ к ней уже получили сотрудники Россельхоза и региональные лесные ведомства. Работу системы будут улучшать при участии предпринимателей и органов власти.

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По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, Подмосковье уже перевело в цифровой формат все данные о лесах в региональной системе. Теперь их нужно интегрировать.

«Этот процесс мы апробируем на примере двух лесничеств области — Шатурского и Наро-Фоминского, его планируем завершить до конца года», — пояснил он.

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса заработает во всех регионах России в 2025 году.

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