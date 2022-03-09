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    09 марта 2022, 14:48

    Подмосковье разработает свои меры поддержки для бизнеса

    Губернатор Воробьев Подмосковье разработает свои меры поддержки для бизнеса

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Власти Московской области максимально четко объяснят бизнесу, какие федеральные меры поддержки им гарантированы из-за антироссийских санкций. Также регион разработает и свои меры. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Подмосковье разработает свои меры поддержки для бизнеса

    «И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования», — сказал он.

    Все то, что мы видим на банковском рынке, имеет сегодня турбулентность, отметил губернатор.

    «Находиться в тесном контакте, чтобы дать максимальные разъяснения и оперативно довести меры федерального уровня, которые уже предусмотрены, и подготовить наши, региональные меры, которые мы тоже будем предлагать нашему бизнесу», — подчеркнул Воробьев.

    Ранее глава региона рассказал, что Московская область с большим вниманием отнесется как к среднему и крупному бизнесам, так и к малому.