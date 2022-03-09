Подмосковье разработает свои меры поддержки для бизнеса

Власти Московской области максимально четко объяснят бизнесу, какие федеральные меры поддержки им гарантированы из-за антироссийских санкций. Также регион разработает и свои меры. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования», — сказал он.

Все то, что мы видим на банковском рынке, имеет сегодня турбулентность, отметил губернатор.

«Находиться в тесном контакте, чтобы дать максимальные разъяснения и оперативно довести меры федерального уровня, которые уже предусмотрены, и подготовить наши, региональные меры, которые мы тоже будем предлагать нашему бизнесу», — подчеркнул Воробьев.

Ранее глава региона рассказал, что Московская область с большим вниманием отнесется как к среднему и крупному бизнесам, так и к малому.