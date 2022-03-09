Подмосковный бизнес получит поддержку на фоне западных санкций

Бизнес, который работает в Московской области, очень разный. Однако и большим, и средним, и маленьким игрокам может потребоваться поддержка на фоне санкций. Региональные власти готовы ее оказать. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, что сейчас на Россию оказывается беспрецедентное давление в плане санкций.

«Все это очень серьезные вызовы, к которым мы должны быть готовы. морально, психологически, и практически. Вы знаете, что экономика в Московской области очень диверсифицирована», — заметил Воробьев.

По его словам, во все времена было видно, насколько эффективно работают иностранные компании, производящие продукты, строительные материалы. Очень широкий спектр всего того, что конкурентноспособно и востребовано.

«Вместе с тем в данный момент наша задача — очень внимательно обращать внимание на каждое предприятие, будь то малый, средний или крупный бизнес, чтобы не допустить тревоги у тех, кто работает там, и оказать максимальную поддержку», — подчеркнул он.

Ранее Воробьев перечислил ключевые задачи Подмосковья на фоне санкций Запада.