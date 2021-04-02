Подмосковье проведет областной День здоровья 4 апреля

В Подмосковье 4 апреля проведут День здоровья. Здесь организуют акцию «10 000 шагов к жизни» и предложат пройти обследования. Всем желающим измерят уровень глюкозы и кислорода в крови, артериальное давление и не только.

Это отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения региона Юрий Шалягин.

Чтобы повысить качество жизни, необходимо следить за здоровьем — вовремя проходить обследования и общий осмотр у терапевта Юрий Шалягин.

В День здоровья жителям предложат проверить артериальное давление, измерить температуру, сатурацию и уровень глюкозы в крови.

«Желающие смогут проконсультироваться со специалистами по ведению здорового образа жизни», — добавил Шалягин.

В нескольких городских округах Подмосковья проведут акцию «10 000 шагов к жизни». Все желающие смогут пройти по тропе здоровья протяженностью десять тысяч шагов — около восьми километров.

Акцию проведут в Красногорске, Одинцове, Люберцах, Кашире и не только. Подробности разместили на сайтах медицинских учреждений Подмосковья.