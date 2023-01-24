Подмосковье 24 января 2023, 17:15 Подмосковье произвело свыше 90 тысяч тонн мороженого в прошлом году

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Более 90 тысяч тонн мороженого произвели в Подмосковье за 11 месяцев 2022 года. Данные озвучили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 24 января, в Международный день эскимо.

«Подмосковье находится в передовиках по производству мороженого. За 11 месяцев 2022 года здесь выпустили более 91,6 тысячи тонн этого молочного десерта», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Лакомство производят десятки предприятий региона. Одно из самых крупных — компании «Чистая линия», которая выпускает около 20 видов эскимо. Этот десерт уходит в том числе и на экспорт.

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В прошлом году в Подмосковье запустили новый сервис, с помощью которого установить палатку для продажи продуктов питания, в том числе мороженого, стало гораздо проще. Выбрать место для тележки или фудтрака можно онлайн, через портал госуслуг Московской области. Объект можно разместить в любой точке на карте всего за семь дней, а на новом месте — за 18 дней.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.

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