05 мая 2021, 09:31
Подмосковье произвело 2,5 тысячи тонн грибов с начала года
В Подмосковье произвели 2554 тонны грибов за четыре месяца. Наилучшие результаты показали предприятия из Электростали и Каширы.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, в прошлом году Подмосковье стало одним из российских лидеров по производству грибов.
Так, за 2020-й в регионе изготовили около 8,2 тысячи тонн, а за последние четыре месяца — более 2,5 тысячи.
Лидирующие позиции занимают „Богородские овощи“ из Электростали и „Грибная компания Кашира“
Сергей Воскресенский.
Он добавил, что грибы, компост и мицелий в Московской области производят еще два крупных предприятия. Это «Можайский шампиньон» и «Агротехмаркет» из Щелкова.
Ранее сообщили, что свыше 30 видов субсидий предусмотрят для аграриев Подмосковья в 2021 году.