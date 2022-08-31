Подмосковье привлекло еще 42 инвестора с начала года

Более 32 миллиардов рублей инвестиций привлечено в Подмосковье при участии Корпорации развития Московской области с начала года. Лидирующими направлениями (19% от общего объема вложений) стали металлообработка и пищевая промышленность.

Одним из самых популярных секторов остается химическая промышленность — 11,9% предприятий планируют реализовать свои проекты именно в этом направлении. Еще несколько инвесторов выразили желание заниматься переработкой отходов.

«Сейчас уже можно говорить о том, что промышленность Подмосковья адаптировалась к новым условиям и у бизнеса есть понимание, что делать с сырьевыми поставками и куда сбывать продукцию. С начала года только при участии Корпорации развития Московской области в регион были привлечены 42 инвестора с объемом вложений свыше 32 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более трех тысяч рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из самых крупных инвесторов, привлеченных в этом году, станет компания «Кератех». Она построит на территории особой экономической зоны «Кашира» первый в России завод по производству ячеистой термокерамики. Инвестиции в предприятие оцениваются в четыре миллиарда рублей.

Холдинг «Акун» из Киргизии планирует запустить производство макаронных изделий в городском округе Электрогорск. Продукцию будут поставлять в регионы России и Белоруссию.

«С уходом ряда иностранных поставщиков на российском рынке стали освобождаться ниши, которые могут занять российские производители. С начала года Корпорация развития Московской области получила 540 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса. Это на 130 больше, чем в прошлом году», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Новые проекты могут принести экономике Подмосковья более 350 миллиардов рублей. Ранее стало известно, что объем инвестиций в первом полугодии 2022 года превысил 478 миллиардов рублей, что на 12,5% больше аналогичных данных прошлого года.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новые меры поддержки предпринимателей заработают в Подмосковье с 1 сентября. Это возмещение затрат на создание инженерных коммуникаций и очистных сооружений, а также компенсация за приобретение промышленного оборудования.