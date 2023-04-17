Важное 17 апреля 2023, 13:12 Подмосковье приступило к самой масштабной за всю свою историю модернизации ЖКХ Хромушин: началась самая масштабная в истории Подмосковья модернизация ЖКХ

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Самая масштабная в истории Подмосковья модернизация коммунальных сетей началась в 2023 году. Она охватит все проблемные тепловые сети, котельные и улучшит уровень жизни для 3,2 миллиона человек, отметил вице-губернатор Евгений Хромушин.

Новая программа в Московской области продлится до 2028 года. За это время заменят в 7,6 раза больше коммунальных сетей, чем за последние пять лет.

Программа действительно беспрецендентная. Такого объема сетей никогда ни в Московской области, ни в России не ремонтировали в течение такого времени. Евгений Хромушин

В новую программу инвестируют свыше 319 миллиардов рублей. За два года необходимо отремонтировать 940 километров сетей, доложил Хромушин губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Прошу коллег засучить рукава, активно приступить и реализовать эту работу», — подчеркнул вице-губернатор.

Особенности программы

В топ-3 городских округов по модернизации коммунальных сетей в этом году вошли Коломна, Красногорск и Одинцово.

«Те проблемы, которые показала прошедшая зима, говорят о том, насколько востребована сегодня комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры. Такая программа поддержана президентом и реализуется в России. Самый большой ее объем — в Московской области», — отметил Хромушин.

Если в предыдущие пять лет обновили около 160 километров тепловых сетей, то по новой программе объем вырастет почти в восемь раз и превысит 1200 километров труб.

Мы продолжаем активно заниматься и котельными, и водозаборными узлами, но в последующие пять лет, а главное — в последующие два года основной акцент будет сделан на ремонте самых проблемных и самых изношенных сетей. Евгений Хромушин

Он подчеркнул, что федеральное правительство предусмотрело беспрецедентные меры поддержки. Вместе с тем вырос объем инвестиций. Например, по сравнению с прошлым годом он уже увеличился в 1,4 раза.

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