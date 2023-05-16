Подмосковье 16 мая 2023, 17:47 Подмосковье присоединилось к программе студенческого туризма в 2023 году

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В этом году Московская область присоединилась к программе студенческого туризма. В проекте приняли участие пять организаций региона, сообщила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Благодаря программе молодые люди путешествуют по регионам России и останавливаются в студенческих кампусах и общежитиях по доступным ценам. Проект объединяет более 100 городов России и свыше 200 вузов.

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От Подмосковья к программе присоединились Российский государственный университет туризма и сервиса, Пущинский государственный естественно-научный институт, Российский аграрный заочный университет, Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ имени Разумовского и Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, филиал ФГБОУ ВО АГТУ.

«Вопрос развития студенческого туризма неоднократно поднимался в Мособлдуме. Звучали предложения о создании и развитии туристических маршрутов для молодежи. Для этого в Подмосковье созданы все условия: это обширная инфраструктура, включая доступные гостиницы, хостелы, кемпинги и туристические базы», — отметила Самединова.

В проекте может принять участие студент вуза, аспирант или молодой ученый до 35 лет, победитель или активист конкурсов или программ платформы «Россия — страна возможностей» или специалист до 35 лет.

Они смогут путешествовать по стране с целью стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ, освоения новых или дополнительных профессий, навыков и компетенций. Также города страны можно посетить с культурной целью.

Для путешествия в рамках проекта следует заполнить заявку на платформе студтуризм.рф, выбрать регион, вуз и дождаться положительного ответа от университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась активная подготовка к летнему сезону.

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