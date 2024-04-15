Подмосковье 15 апреля 2024, 21:53 Подмосковье приняло эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года» Министерство образования МО

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Московская область приняла эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года». Главная цель проекта, стартовавшего в марте 2024 года — объединить педагогов во всех федеральных округах России.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, эстафету приняли Елена Ряхимова КУРО — начальник центра развития профессионального образования, Максим Широков — преподаватель Раменского колледжа, Андрей Чистов — директор Ногинского колледжа и другие специалисты. Уже завтра флаг перейдет к Владимирской области.

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В этом году региональные этапы конкурса «Мастер года» пройдут до 20 мая. Победитель представит Подмосковье в финале всероссийского конкурса, который состоится в Тюменской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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