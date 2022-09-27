Подмосковье представит 43 архитектурных проекта на фестивале «Зодчество» | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье представит 43 архитектурных проекта на фестивале «Зодчество»

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Главные тенденции и достижения архитектуры представят на стенде Московской области в рамках фестиваля «Зодчество» с 28 по 30 сентября в Москве. Среди реализованных проектов будут здания школ, театров, больниц и жилых домов.

«По своему историческому, культурному, природному и архитектурному многообразию Московская область, по сути, является отражением всей страны. Это мы и постарались передать на экспозиции Подмосковья, представленной на конкурс „Регионы России“ фестиваля „Зодчество“», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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Стенд Подмосковья покажет масштабную ретроспективу самых заметных и концептуальных проектов области в разных сегментах — от жилья до индустриального строительства. Среди них музей «Зоя», театрально-концертный комплекс «Вселенная Чайковского», международная школа Wunderpark, школа «Полет», образовательный центр гуманитарных наук, образовательный комплекс на территории школы-интерната имени Капицы в Долгопрудном, социально-реабилитационный центр «Маяк» и многие другие объекты.

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Фестиваль «Зодчество 2022» пройдет с 28 по 30 сентября по адресу: Москва, ВК «Гостиный двор», улица Ильинка, 4. Для посещения необходимо заполнить электронную форму на сайте проекта.

В Подмосковье уделяют большое внимание архитектурному облику городов. В частности, ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этой работы выделил губернатор Андрей Воробьев.

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