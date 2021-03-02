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    02 марта 2021, 23:37

    Стенд подмосковного туризма откроется на выставке «Ладья»

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина

    Крупнейшая выставка промысловых и народных искусств в России пройдет 3–7 марта на территории Экспоцентра в Москве. Комитет по туризму Подмосковья представит на ней импровизированные офисы 16 региональных производств.

    Стенд подмосковного туризма откроется на выставке «Ладья»

    Павильон Комитета по туризму Московской области «Народные художественные промыслы» разместится на площади более 200 квадратных метров. В этом пространстве создадут импровизированные офисы 16 подмосковных производств.

    «В 2021 году выставку посетят представители 57 регионов, они продемонстрируют свои достижения в сфере создания и популяризации народного искусства. Однако, более 60% в России предприятий народных художественных промыслов собрано на территории Подмосковья. Ежегодно наши производства посещает более 70 тысяч человек, и в этом смысле мы обладаем уникальным административным, экономическим опытом запуска и развития такого рода проектов», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

    Наша задача — поделиться экспертизой с представителями регионов, а также перенять опыт локальных брендов и производств. Все это поможет не только усилить отрасль, сделать ее эффективнее, экономически успешнее, но и распространить ценности нашей великой культуры

    Наталья Виртуозовавице-губернатор Подмосковья

    Также во время выставки запланировано деловое общение, работа консультационных площадок. Представители предприятий смогут получить рекомендации от искусствоведов и экспертов.

    В течение четырех дней все желающие смогут приобрести продукцию по финальным ценам, принять участие в деловой программе, а также в бесплатных мастер-классах по росписи и резьбе по дереву.