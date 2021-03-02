Стенд подмосковного туризма откроется на выставке «Ладья»

Крупнейшая выставка промысловых и народных искусств в России пройдет 3–7 марта на территории Экспоцентра в Москве. Комитет по туризму Подмосковья представит на ней импровизированные офисы 16 региональных производств.

Павильон Комитета по туризму Московской области «Народные художественные промыслы» разместится на площади более 200 квадратных метров. В этом пространстве создадут импровизированные офисы 16 подмосковных производств.

«В 2021 году выставку посетят представители 57 регионов, они продемонстрируют свои достижения в сфере создания и популяризации народного искусства. Однако, более 60% в России предприятий народных художественных промыслов собрано на территории Подмосковья. Ежегодно наши производства посещает более 70 тысяч человек, и в этом смысле мы обладаем уникальным административным, экономическим опытом запуска и развития такого рода проектов», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Наша задача — поделиться экспертизой с представителями регионов, а также перенять опыт локальных брендов и производств. Все это поможет не только усилить отрасль, сделать ее эффективнее, экономически успешнее, но и распространить ценности нашей великой культуры Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья

Также во время выставки запланировано деловое общение, работа консультационных площадок. Представители предприятий смогут получить рекомендации от искусствоведов и экспертов.

В течение четырех дней все желающие смогут приобрести продукцию по финальным ценам, принять участие в деловой программе, а также в бесплатных мастер-классах по росписи и резьбе по дереву.