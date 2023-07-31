Подмосковье 31 июля 2023, 13:22 Подмосковье представило новую практику по контролю за стройками с помощью квадрокоптеров Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Практику «Невидимый надзор» от Главгосстройнадзора Подмосковья представили на конференции «Архипелаг-2023» в Новосибирске. Это разработка, которая позволяет контролировать работы с помощью квадрокоптеров.

Специалисты ведомства по видеосвязи выступили с докладом на тему «Невидимый надзор с применением беспилотных авиационных систем».

Реклама

Такой надзор позволяет проводить обследование начального этапа строительства с применением квадрокоптера, что сокращает проверку с 10 дней до 20 минут и не предполагает очного взаимодействия с бизнесом. Практика одобрена Агентством стратегических инициатив и размещена на платформе «Смартека».

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» проводится в Новосибирске ежегодно уже шесть лет. В этом году на полях конференции активно обсуждалось применение беспилотников в стройкомплексе.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».