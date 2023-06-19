Важное 19 июня 2023, 15:41 Андрей Воробьев ввел новую выплату для семей с детьми-инвалидами в Подмосковье

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Подмосковье повысило выплату семьям детей-инвалидов с третьей степенью осложнений и сложными болезнями по решению губернатора Андрея Воробьева. Она составит 18 тысяч рублей.

Это ежемесячная выплата для семей с детьми-инвалидами, имеющими высокий уровень ограничений к самообслуживанию, ДЦП или паллиативный статус.

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«Семьи с детьми-инвалидами, которые прикованы к месту, — для них новая выплата составит 18 тысяч рублей», — сказал Андрей Воробьев.

Это коснется около двух тысяч семей с невысокими доходами, уточнила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату получат семьи, чей доход ниже 34,5 тысячи рублей на человека. Сейчас малообеспеченная семья из трех человек, где доход — до 104 тысяч рублей, ежемесячно получает 10 тысяч рублей на уход за тяжелобольным ребенком, а семьям с очень низкими доходами — до 51 тысячи рубле — на уход за ребенком выплачивают 18 тысяч.

Для оформления выплаты нужно подать заявку на «Госуслугах» Подмосковья. Первая выплата придет уже 25 июля.

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