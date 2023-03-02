Подмосковье 02 марта 2023, 11:22 Подмосковье представило народные промыслы на выставке «Ладья» в Москве

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Выставка народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия — 2023» проходит в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Свою продукцию на ней представили девять предприятий из Подмосковья. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Свои изделия представили Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Жостовская фабрика художественной росписи, Павловопосадская платочная мануфактура, «Галактика и компания», «Елочка» «Звезда Гжели», «Промыслы Вербилок» и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, а также Союз гжельских мастеров и Объединение мастеров абрамцево-кудринской резьбы по дереву. В зоне мастер-классов туроператор «Вокруг Света» представит региональный маршрут «Узоры Подмосковья».

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Подмосковье становилось обладателем гран-при выставки два года подряд, получив дипломы «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

Выставка стала единственным проектов России, где представляют все народные промыслы страны. Она пройдет с 1 по 5 марта.

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