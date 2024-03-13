Подмосковье 13 марта 2024, 17:13 Подмосковье представило ИИ-проекты на выставке «Россия» на ВДНХ Автор фото: Сергей Хакимов

Читать 360tv в

Представители Мингосуправления Московской области приняли участие в тематическом Дне искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия». Они поделилась ИИ-достижениями региона.

«На сегодняшний день в Подмосковье реализуется уже 30 проектов с применением ИИ в таких направлениях, как социальная сфера, здрав, городское хозяйство. Искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 миллиарда рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Реклама

Посетители стенда Подмосковья могут познакомиться с решениями, где применяется искусственный интеллект. Например, один из проектов — контроль чистоты общественных пространств. Нейросети внедрены в систему «Безопасный регион». С его помощью в онлайн-режиме можно анализировать обстановку и выявлять дефекты.

Еще один ИИ-проект реализуется на портале «Доброделе». Нейросеть распознает проблемы по фото или описанию, после чего предлагает подходящую тему сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».