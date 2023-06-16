Подмосковье 16 июня 2023, 10:57 Подмосковье поможет восстановить памятник морякам-десантникам в Мариуполе ФКР

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Специалисты из Подмосковья начали восстанавливать памятник «Бронекатер», который находится на 760-метровой центральной аллее в Мариуполе. Монумент посвящен морякам-десантникам, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков.

Фонд капитального ремонта проводит работы в рамках благоустройства Приморского парка.

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«Сейчас идет пескоструйная обработка металлических поверхностей памятника, после чего строители будут ремонтировать трещины и красить. Также обновим монолитный постамент памятника и площадку вокруг него», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

На центральной аллее парка уже завершили демонтаж и обновили бордюры от главного монумента воинам-освободителям до смотровой площадки. В ближайшее время начнется благоустройство и озеленение.

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