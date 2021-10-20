Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Российский президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

В указе также сказано, что главы регионов исходя из ситуации с коронавирусом на месте вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

Также президент поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. Президент поддержал предложение кабмина об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил сайт RT. Во время совещания глава государства также обсудил важность вакцинации от коронавируса и соблюдение режима самоизоляции при контакте с заболевшими.