06 февраля 2023, 14:18
Подмосковье получило в собственность детский оздоровительный лагерь в Солнечногорске
Подмосковье получило в собственность детский оздоровительный лагерь «Спутник» в Солнечногорске. Территорию используют для нужд региона. Об этом сообщили в Минимуществе области.
Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что такие имущественные комплексы передают в собственность регионов, чтобы вовлечь их в оборот для развития региона.
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Площадь лагеря составляет 17,4 гектара. На ней расположено 18 объектов.
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«Переданное имущество будет использовано с учётом социально-экономической потребности округа и мнения жителей», — подчеркнула глава министерства.
Также в прошлом году Солнечногорск получило в собственность 95 гектаров земли промышленного назначения в деревне Миронцево.
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Солнечногорск
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