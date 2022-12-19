Подмосковье 19 декабря 2022, 20:08 Подмосковье получило Гран-при на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка — 2022»

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Московская область стала обладателем Гран-при на XXXII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2022». Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

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Команда министерства получила диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции». Здесь представили свои изделия Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, «Посадская матрешка», Жостовская фабрика и другие.

Также на коллективной экспозиции Подмосковья представили различные гастрономические бренды региона.

Всего в Московской области работают более половины всех российских предприятий народных художественных промыслов, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли палатки с горячим чаем рядом с губернаторскими каруселями.

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