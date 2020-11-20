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    20 ноября 2020, 00:01

    Подмосковье получило диплом на международном форуме «Транспортная неделя — 2020»

    Анастасия Максимовских

    Команда Подмосковья получила диплом за достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на форуме «Транспортная неделя — 2020». Награду министру транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексею Гержику вручил зампредседателя правительства РФ, куратор национального проекта Марат Хуснуллин.
    Подмосковье получило диплом на международном форуме «Транспортная неделя — 2020»

    В этом году Московская область в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стала лидером по укладке асфальтобетонного покрытия — 10,26 миллиона квадратных метров, а также по плановому финансированию, которое составило порядка 11 млрд рублей.

    До конца текущего года в регионе планируется ввод восьми объектов после проведения строительства и реконструкции дорог общей протяженностью 7,3 километра.

    Подмосковье получило диплом на международном форуме «Транспортная неделя — 2020» | Изображение 1

    Также в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в Подмосковье в 2020 году были построены 43 км линий наружного освещения, 8,5 км тротуаров в населенных пунктах с обустройством подходов к автобусным остановкам, установлены 20 километров дорожных ограждений и более 200 светофорных объектов.

    Для организации экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье создан территориальный центр медицины катастроф, в распоряжении которого 18 реанимобилей и два вертолета. Летом этого года были построены четыре вертолетные площадки на территории травмоцентров первого уровня — для оперативной доставки пострадавших до мест оказания экстренной помощи.

    В проектную команду БКАД на территории Подмосковья входят сотрудники областного Минтранса, «Мосавтодора», ГИБДД региона, Главного управления по информационной политике Московской области, ФКУ «Центравтомагистраль». В состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Подмосковье вошло в 2019 году.