В этом году Московская область в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стала лидером по укладке асфальтобетонного покрытия — 10,26 миллиона квадратных метров, а также по плановому финансированию, которое составило порядка 11 млрд рублей.

До конца текущего года в регионе планируется ввод восьми объектов после проведения строительства и реконструкции дорог общей протяженностью 7,3 километра.

Также в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в Подмосковье в 2020 году были построены 43 км линий наружного освещения, 8,5 км тротуаров в населенных пунктах с обустройством подходов к автобусным остановкам, установлены 20 километров дорожных ограждений и более 200 светофорных объектов.

Для организации экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье создан территориальный центр медицины катастроф, в распоряжении которого 18 реанимобилей и два вертолета. Летом этого года были построены четыре вертолетные площадки на территории травмоцентров первого уровня — для оперативной доставки пострадавших до мест оказания экстренной помощи.

В проектную команду БКАД на территории Подмосковья входят сотрудники областного Минтранса, «Мосавтодора», ГИБДД региона, Главного управления по информационной политике Московской области, ФКУ «Центравтомагистраль». В состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Подмосковье вошло в 2019 году.