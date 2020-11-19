Андрей Воробьев вручил награду одному из победителей фестиваля «Армия России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии чествования победителей и лауреатов фестиваля «Армия России — 2020». Традиционно ежегодное мероприятие открыл министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной и приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров, всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки», — сказал Сергей Шойгу.

Вручение наград прошло в 10 номинациях: «Специальная миссия», «Военстрой», "Мужество и честь», «Прорыв в будущее», «Воздушный ас», «Память сильнее оружия», «На страже здоровья», «Морской волк», «Центр управления» и «Безопасная среда».

Губернатор Подмосковья совместно с начальником Генштаба ВС РФ, первым заместителем министра обороны РФ Валерием Герасимовым вручил награду победителю в номинации «Центр управления». Приз получила дежурная смена под руководством генерал-лейтенанта Игоря Христофорова.

Мне очень приятно участвовать в мероприятии, где чествуют лучших в профессии. Дежурная смена всегда должна держать ухо востро, бдительность — высокое мастерство Андрей Воробьев губернатор Московской области

Также глава Подмосковья поблагодарил Минобороны РФ за помощь региону во время пандемии.

«Воспользовавшись моментом, хочу выразить слова благодарности за вовлеченность Минобороны в жизнь Подмосковья в целом и конкретно за помощь в ситуации с коронавирусом — и весной, и сейчас. Буквально на прошлой неделе я был в „Патриоте“, все пациенты благодарили медиков. Поэтому хочу сказать спасибо военным врачам», — сказал Андрей Воробьев.

Для собравшихся выступили группа «Любэ», Александр Маршал, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Анастасия Макеева, Сергей Галанин, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и другие.