Подмосковье 10 февраля 2023, 15:16 Подмосковье подтвердило статус лидера России по объемам жилищного строительства в 2022 году

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Более 14 миллионов квадратных метров жилья введены в Подмосковье в 2022 году. По итогам 12 месяцев регион подтвердил национальное лидерство по объемам жилищного строительства.

«Жилое строительство — заметная часть экономики Подмосковья. Но главное — это не число введенных квадратных метров, а комфорт и качество жизни. В регионе идет активная работа по созданию современной городской среды», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

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Сделать город комфортным и уютным — задача нацпроекта «Жилье и городская среда». Это идеи современного благоустройства, подают которые сами жители.

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В прошлом году по нацпроекту обновили 55 общественных территорий. В Подмосковье появляются новые скверы, парки и аллеи, расцветают набережные и организуются пешеходные зоны. В Бронницах, Истре, Клину и Лобне проекты были реализованы на средства, полученные после победы во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений.

В рамках национального проекта проводится большая работа по переселению людей из аварийного жилья. За год переехать в новые квартиры смогли 3263 человека. Эта работа продолжается. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров.