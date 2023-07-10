Важное 10 июля 2023, 12:40 Подмосковье поднялось на 2-е место в России по промышленной политике — Андрей Воробьев Воробьев: Подмосковье стало 2-м в России по эффективности промышленной политики

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Подмосковье заняло второе место в рейтинге России по эффективности промышленной политики. Большую роль, по словам губернатора Андрея Воробьева, играют новые форматы и льготы. Например, промышленная ипотека и light industrial. Область производит уже каждое четвертое лекарство в стране, лидирует в обрабатывающей сфере и по другим направлениям.

Рейтинг огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На первой позиции — Москва, на второй — Подмосковье и на третьей — Башкортостан.

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«Мы в лидерах, это приятно. Большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за шесть месяцев — 11,6%. Это очень важно в сегодняшних условиях. Я должен отметить роль партнерства с министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идет. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial — все то, что сегодня реально работает», — отметил губернатор Подмосковья.

Промышленность занимает 26% валового регионального продукта в Московской области. Каждый год область прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства.

Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что в этой отрасли трудятся свыше 480 тысяч человек. Вместе с тем, по словам губернатора, сегодня важно всерьез задуматься о поддержке экспорта.

«Мы считаем важным найти способы сделать экспорт еще более понятным, доступным нашим предприятиям — как большим, так и малым. Есть ряд инструментов, в том числе вопросы логистики. Это комплектование товаров, отправка за рубеж, в дружественные страны. Этим мы намерены заняться очень серьезно в ближайшее время», — сообщил глава Подмосковья.

Воробьев отметил, что необходимо «ценить дружбу с братскими странами, а их достаточно большое количество».

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