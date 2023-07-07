07 июля 2023, 18:08
«За достижениями стоят люди». Глава Подмосковья поблагодарил рабочих за развитие промышленности
Андрей Воробьев поблагодарил промышленников за высокие показатели в Подмосковье
Подмосковье входит в топ-3 регионов России по объемам обрабатывающей промышленности. В этой сфере — более 1,3 тысячи организаций и 480 тысяч сотрудников. Область производит сегодня каждое четвертое лекарство в стране и большинство вагонов метро, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Он поздравил всех, кто причастен к развитию этой отрасли, с Днем работника промышленности Подмосковья. Его отмечают 7 июля.
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«Наша область делает каждое четвертое лекарство в стране. Первый в мире препарат против коронавируса зарегистрировала химкинская компания „Химрар“. Мы производим девять из 10 вагонов метро», — отметил Андрей Воробьев.
При этом основа областной промышленности — обрабатывающая отрасль.
Подмосковье входит в тройку лучших регионов страны по объему обрабатывающей промышленности.
Андрей Воробьев
Губернатор поздравил всех, кто задействован в важной для Московской области сфере.
«За все время работы Загорского трубного завода он выпустил 6 тысяч километров труб — это расстояние от Москвы до Иркутска. И это далеко не полный список наших побед», — подчеркнул глава региона.
В Подмосковье проживает большое количество трудовых династий, например Никитиных. Она берет свое начало в 1920 году в Павловском Посаде.
«Прошло свыше 100 лет, сменилось четыре поколения, кто-то работал в годы Великой Отечественной войны, а династия продолжает трудиться», — рассказал губернатор.
По его словам, таких людей объединяет одно — трудолюбие.
«За всеми достижениями стоят люди», — заключил Андрей Воробьев.
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