Важное 07 июля 2023, 18:08 «За достижениями стоят люди». Глава Подмосковья поблагодарил рабочих за развитие промышленности Андрей Воробьев поблагодарил промышленников за высокие показатели в Подмосковье

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Подмосковье входит в топ-3 регионов России по объемам обрабатывающей промышленности. В этой сфере — более 1,3 тысячи организаций и 480 тысяч сотрудников. Область производит сегодня каждое четвертое лекарство в стране и большинство вагонов метро, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он поздравил всех, кто причастен к развитию этой отрасли, с Днем работника промышленности Подмосковья. Его отмечают 7 июля.

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«Наша область делает каждое четвертое лекарство в стране. Первый в мире препарат против коронавируса зарегистрировала химкинская компания „Химрар“. Мы производим девять из 10 вагонов метро», — отметил Андрей Воробьев.

При этом основа областной промышленности — обрабатывающая отрасль.

Подмосковье входит в тройку лучших регионов страны по объему обрабатывающей промышленности. Андрей Воробьев

Губернатор поздравил всех, кто задействован в важной для Московской области сфере.

«За все время работы Загорского трубного завода он выпустил 6 тысяч километров труб — это расстояние от Москвы до Иркутска. И это далеко не полный список наших побед», — подчеркнул глава региона.

В Подмосковье проживает большое количество трудовых династий, например Никитиных. Она берет свое начало в 1920 году в Павловском Посаде.

«Прошло свыше 100 лет, сменилось четыре поколения, кто-то работал в годы Великой Отечественной войны, а династия продолжает трудиться», — рассказал губернатор.

По его словам, таких людей объединяет одно — трудолюбие.

«За всеми достижениями стоят люди», — заключил Андрей Воробьев.

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