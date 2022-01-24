Подмосковье подготовилось к росту заболеваемости COVID-19

В Московской области ежедневно в среднем выявляют 4,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Число госпитализаций в регионе не растет, зато увеличилось количество вызовов врачей на дом и скорой помощи. Выездных бригад в поликлиниках стало больше.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что пиковых значений по подтвержденным заражениям SARS-CoV-2 за день регион достиг на прошлой неделе. Тогда за сутки зафиксировали порядка семи тысяч инфицированных — вдвое больше, чем в предыдущую волну.

«Количество госпитализаций в сутки у нас не растет — оно сохраняется на том же уровне, даже с небольшим снижением», — подчеркнула Стригункова.

Вместе с этим количество вызовов врача на дом возросло на 57% и в среднем за сутки составляет около 40 тысяч. Максимальные значения тоже отмечали на прошлой неделе — почти 58 тысяч вызовов.

Аналогичная ситуация складывается со скорой помощью, вызывать которую стали чаще почти на 30%. В сутки это в районе 12 тысяч вызовов, на пике — 15 тысяч.

По словам Стригунковой, наибольшую заболеваемость COVID-19 зафиксировали в Королеве, Люберцах, Раменском, Жуковском, Ступине, Павловском Посаде, Бронницах, Серебряных Прудах и Лыткарине. Специалисты отмечают рост заболевших среди детей: от нуля до девяти лет он составил 2%, а среди подростков 10–19 лет — 6%.

В региональных поликлиниках на 85% увеличили количество выездных бригад. Если неделю назад их было 800, то с 24 января вызовы на дому обслуживают 1,5 тысячи бригад. Кабинеты неотложной помощи в медицинских учреждениях работают ежедневно — с 08:00 до 20:00, а их количество выросло в 2,5 раза.

«Это кабинеты, в которых пациенты могут получать помощь без записи, в порядке живой очереди», — пояснила Стригункова.

Вдвое увеличили число сотрудников, которые постоянно мониторят состояние больных COVID-19 по телефону. Раньше аудиоконтролем занимались 600 человек. В каждой поликлинике теперь есть диспетчерский центр — его специалисты позвонят пациентам, уточнят ситуацию и при необходимости скорректируют лечение.

В службе 112 время ожидания звонков увеличилось, поэтому подмосковные власти привлекли к работе в ней 100 человек.

«У нас вышли на работу студенты. Они располагаются в учреждениях и обеспечены необходимыми телефонными трубками для приема вызовов. И к среде, то есть за завтрашний день, мы еще увеличим это количество. Еще 200 студентов выйдут на работу», — заключила Светлана Стригункова.