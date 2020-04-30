Подмосковье подготовилось к наплыву дачников. В СНТ приняли меры безопасности
Глава региона отметил, что на майские праздники в Подмосковье приедут более трех миллионов человек. На длинные выходные не отменяется режим цифровых пропусков, поэтому выходить из дома нельзя. Под запретом посиделки с шашлыками и прогулки в лесу. О важности соблюдать эти правила Андрей Воробьев напомнил всем жителям и гостям Подмосковья.
«Конечно, мы не должны допустить, чтобы были компании, шумные гулянья на этих майских праздниках. Над этим работаем», — заявил Андрей Воробьев.
Губернатор призвал подумать о врачах, которые сейчас спасают чужие жизни, рискуя своими.
«Меня вчера спрашивали по поводу шашлыков и мангалов: „Что вы будете делать, если вдруг компании будут гулять?“ Я не знаю, чем рискую, но предложил всем, как правило, молодым ребятам, которые не знаю, чем думают, поработать там, где работают наши врачи. Поехать туда и помогать в том очень сложном и опасном месте», — сказал Андрей Воробьев.
Помимо защиты от коронавирусной инфекции, руководство СНТ должно помнить и о комфортном пребывании дачников у себя на участках.
«Большая нагрузка сейчас ложится на муниципалитеты, на глав, на организацию всей жизнедеятельности, быта. Безусловно, на здравоохранение — все, что касается травм и других болезней, тоже должно обслуживаться. И, конечно, газ, электричество, мусор — весь этот комплекс работ нами должен быть реализован», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что для этого необходим прямой диалог с председателями товариществ и муниципальными властями.
«Здесь ключевое — это диалог со старостой, главой кооператива, дачного товарищества. Эти люди нам здорово помогают, потому что они имеют возможность просигналить о том, что их беспокоит, напрямую представителям муниципальной власти. Я очень надеюсь, что на все майские праздники мы будем соблюдать все необходимые требования», — заключил Андрей Воробьев.
В свою очередь, председатели СНТ доложили, что все меры безопасности на территориях товариществ предприняты: закрываются периметры, детские площадки и помещения правлений. Связь с руководством СНТ будет поддерживаться онлайн.
Подмосковный Роспотребнадзор посоветовал жителям не нарушать режим самоизоляции, ведомство дало ряд рекомендаций, как быть, если поездки избежать не удастся.