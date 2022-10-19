Подмосковье поделилось опытом обращения с медицинскими отходами на заседании Госдумы | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:22 Подмосковье поделилось опытом обращения с медицинскими отходами на заседании Госдумы

Читать 360tv в

Замглавы Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин принял участие в круглом столе по вопросам обращения со строительными и медицинскими отходами в Госдуме. Он поделился с коллегами опытом Подмосковья, который учтут при подготовке рекомендаций правительству России.

Виталий Мосин отметил, что в этой сфере немало проблем, потому что большинство отходов находятся в серой зоне. Только треть из них утилизируют легально, а остальное — незаконно захоранивают или сжигают.

Реклама

Он заявил, что важно провести работу по уточнению понятия медицинских отходов. Сейчас так называют только тот мусор, который образуется в медицинской и фармацевтической работе. В то же время те же отходы, которые образуются дома, такими не считаются. Это, например, шприцы, таблетки и перевязочные материалы.

Реклама

«Это фактически приводит к отсутствию понимания реального объема медотходов, а также их перемешиванию с твердыми коммунальными отходами», — отметил он.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.