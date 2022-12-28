Подмосковье 28 декабря 2022, 10:51 Подмосковье почти на четверть увеличило экспорт товаров за 9 месяцев текущего года Unsplash

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Экспорт товаров из Подмосковья вырос на 23% с января по сентябрь по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За девять месяцев Подмосковье экспортировало товаров на 9,1 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. При этом поставок в дальнее зарубежье стало на 50% больше.

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Чаще всего в 2022 году торговали с Китаем — на эту страну пришлось более 28% всего товарооборота региона. Следом идут Белоруссия (более 12% оборота) и Казахстан (5% оборота).

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«В 2022 году изменилась география торговых отношений Подмосковья. Из первой десятки крупнейших партнеров выбыли Япония, Франция и Нидерланды. Их место заняли Индия, Турция и Корея. Регион успешно перенастраивает торговую политику исходя из сегодняшних реалий», — отметила Екатерина Зиновьева.

Торговля составляет около 25% валового регионального продукта Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что в условиях санкций особенно важна эффективная и работающая экономика.

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