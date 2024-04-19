Подмосковье 19 апреля 2024, 15:54 Подмосковье победило на всероссийской олимпиаде по русскому языку Министерство образования МО

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Подмосковные школьники победили в заключительном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Первые места завоевали три ученика из Истры, Химок и Балашихи.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего получили дипломы 15 школьников. Призовые места достались ребятам из Королева, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Жуковского городских округов.

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Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры — 300, а остальные участники — по 100 тысяч рублей.

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