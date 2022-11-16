Подмосковье 16 ноября 2022, 14:47 Подмосковье победило на хакатоне по искусственному интеллекту

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Хакатон проекта Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» прошел в Ставрополе. Участники из Подмосковья Иван Бутаков и Андрей Гладков в составе команды столицы и области стали победителями в кейсе компании VK. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Победа в хакатоне федерального проекта — это подтверждение профессионализма наших айтишников. В ИТ-сфере Подмосковья работают порядка 30 тысяч специалистов», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

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В финал вышли 40 сборных. Участники разрабатывали решения для разных кейсов. Призовой фонд в размере 2,4 миллиона рублей разделили между собой 12 команд-победителей.

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Разработка команды, в составе который были Иван и Андрей, поможет внедрить в голосовой помощник Марусю алгоритм распознавания источника фраз.

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