Подмосковье 15 апреля 2024, 10:12 Подмосковье победило на чемпионате России по торболу среди инвалидов по зрению Сборная Московской области по торболу

Читать 360tv в

Команда Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по торболу спорта слепых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмены провели шесть встреч, после чего вышли в полуфинальную стадию. Обыграв сборную Москвы, попали в главный матч турнира. Соперником оказалась сборная Новосибирской области, за плечами которой более 20 побед на чемпионатах России.

Реклама

Первый тайм остался за сибиряками — 1:2. Во втором тайме, подкорректировав игру, Московская область смогла переломить ход встречи и выиграть с общим счетом 3:2.

​«В перерыве сказал ребятам, что все идет по плану. Мы разбирали досконально игру соперника, поэтому я знал, каким образом можно переломить игру. В итоге парни выполнили тренерскую установку на все 100%», — рассказал старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

​«Пока даже не осознаю тот факт, что мы смогли обыграть Новосибирск. Первые секунды после финального свистка — как в тумане. Сейчас просто безмерная радость за нашу команду!» — поделился эмоциями участник подмосковной сборной Владислав Кирьянов.

​Лучшим игроком чемпионата России стал подмосковный спортсмен Александр Виноградов.

Женская команда региона остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место.

​Чемпионат России по торболу спорта слепых прошел в Раменском.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».