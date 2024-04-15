15 апреля 2024, 10:12
Подмосковье победило на чемпионате России по торболу среди инвалидов по зрению
Команда Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по торболу спорта слепых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены провели шесть встреч, после чего вышли в полуфинальную стадию. Обыграв сборную Москвы, попали в главный матч турнира. Соперником оказалась сборная Новосибирской области, за плечами которой более 20 побед на чемпионатах России.
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Первый тайм остался за сибиряками — 1:2. Во втором тайме, подкорректировав игру, Московская область смогла переломить ход встречи и выиграть с общим счетом 3:2.
«В перерыве сказал ребятам, что все идет по плану. Мы разбирали досконально игру соперника, поэтому я знал, каким образом можно переломить игру. В итоге парни выполнили тренерскую установку на все 100%», — рассказал старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.
«Пока даже не осознаю тот факт, что мы смогли обыграть Новосибирск. Первые секунды после финального свистка — как в тумане. Сейчас просто безмерная радость за нашу команду!» — поделился эмоциями участник подмосковной сборной Владислав Кирьянов.
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