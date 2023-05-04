Подмосковье 04 мая 2023, 17:51 Подмосковье первым в России стало использовать автономные рефрижераторные контейнеры для экспорта Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Подмосковная компания «Рефагротранс» первая в России начала использовать автономные рефрижераторные контейнеры для перевозки продуктов питания между Китаем и Россией. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Они работают как от электричества, так и автономно. Благодаря встроенному топливному баку контейнер самостоятельно может поддерживать заданную температуру до 30 дней. Это позволяет поставлять товары в Китай без потери качества при оптимальных условиях», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Также контейнеры позволяют не перегружать на границе чувствительные к температуре грузы. Их вместе с емкостью переставляют с китайской на российскую платформу, и поезд продолжает движение. Работу контролирует спутник. При обнаружении отклонений специалисты отслеживают поезд и устраняют их.

В контейнерах можно перевозить такие товары, как продукты питания, напитки, фармацевтику, электронику, бытовую химию или косметику.

Первые 30 автономных рефрижераторных контейнеров с замороженным мясом говядины и курицы уже отправились из Подмосковья в Китай. С июня туда планируется отправлять по три поезда ежемесячно.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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