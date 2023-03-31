Подмосковье 31 марта 2023, 15:37 Подмосковье перейдет на новую модель обеспечения газовой безопасности в 2024 году

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Московская область перейдет на новую модель обеспечения газовой безопасности в 2024 году. Данный вопрос обсудили на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

На заседании обсудили реализацию нового закона о передаче ряда полномочий по контролю за соблюдением гражданами правил пользования газом от ГЖИ муниципальным образованиям, а также поправки в федеральное законодательство. Председатель Комитета Игорь Коханый пояснил, что осуществлять надзор теперь может большее количество уполномоченных лиц, что, несомненно, должно повысить безопасность пользования газом в домах Подмосковья.

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Сейчас органы местного самоуправления проводят контрольно-надзорные мероприятия по двум составам административного правонарушения — незаключение договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования и недопуск жителями в квартиру, к месту проведения работ.

«Недопуск в квартиры все же основная проблема, с которой работали контролирующие органы. За прошлый год отработаны более 85% случаев, работа продолжается», — пояснил заместитель руководителя ведомства Эдуард Сущенко.

Заместитель министра энергетики Московской области Иван Рыбаков подчеркнул, что в регионе уже два года внедряется принцип единой специализированной организации для всех многоквартирных домов, он коснулся уже более 90% МКД и теперь будет подкреплен требованиями законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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