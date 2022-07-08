Подмосковье оживило торговлю в фуд-траках благодаря поддержке предпринимателей

Вот так гуляешь себе в парке, ешь мороженое, и вдруг в голову приходит мысль начать собственный бизнес. Было бы вдохновение, а получить разрешение теперь проще. О новых возможностях расскажут те, кто уже решился начать.

С недавнего времени получить разрешение на уличную торговлю в Подмосковье стало гораздо проще. Эта мера призвана стимулировать малый бизнес и дать возможность дополнительно развить средний.

«Раньше мы ездили по фестивалям, выставкам, ярмаркам, но никогда прежде не имели уличной точки продаж. Первый год благодаря этой классной программе мы будем пробовать себя в новом качестве», — рассказала создатель марки протеинового мороженого Ирина Митанова.

Киоски с низкокалорийным десертом еще только готовятся к работе на улицах Подмосковья, в то время как компания «Чистая линия» уже вовсю торгует традиционными пломбиром и эскимо.

Она тоже воспользовалась новыми условиями получения разрешения. Их пункты продаж — настоящий рай для сладкоежек, ведь каждый покупатель сам проходит все стадии изготовления мороженого, прежде чем съесть это чудо на палочке.

Раньше, чтобы вывести такой бизнес на улицы города, заявку нужно было подавать сильно заранее и ждать от 30 до 70 дней. Долго, а мороженое-то тает. Этим же летом получить разрешение можно в десять раз быстрее.

«Ни о чем не надо думать: зашел, нажал, через семь дней получил разрешение, встал. Возможность предоставлена именно таким образом», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Григорьев.

Процедура упростит вход в бизнес новичкам и даст дополнительное развитие для крупных марок.

«Это существенное улучшение, которое мы, безусловно, приветствуем. Всем стало легче работать», — поделился мнением вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал нестационарную торговлю очень востребованной и дал поручение упростить систему получения разрешения для предпринимателей, что и было реализовано.