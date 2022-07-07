Поддержку в Подмосковье получает не только крупный или средний бизнес, упростить работу и дать новые возможности для развития стараются и для нестационарной торговли, представляющей сегмент малого бизнеса. Срок получения разрешений на такой вид деятельности решили сократить в 10 раз. Новые правила заработали с 1 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы нестационарная торговля осуществлялась на законных основаниях [требуется получить соответствующее разрешение]. Ранее ты должен был потратить 70 дней», — рассказал глава региона.

Такое количество времени нужно было потратить на получение нужных документов, чтобы, продавать, например, на центральной улице Люберец пончики, мороженое, гамбургеры или еще что-то, пояснил губернатор. Но этот срок решили сократить.

«Выдачу разрешения ускорили в 10 раз. Было 70 дней — стало семь. И вам запущен специализированный сервис. Для чего? Представляете, 70 дней ждать у моря погоды, когда тебе дадут разрешение. Уже лето пройдет, уже осень наступит», — добавил он.

Это был, действительно, важный момент, потому что такой вид торговли имеет и выраженный сезонный характер, что связано с созреванием и овощей, фруктов.

«И это парки, улицы, где активность, особенно летом, самая высокая. Поэтому мы изменили порядок, и сейчас в электронном виде вы можете сделать заявку, получить необходимое разрешение. И уже оттачивать свое предпринимательское бизнес-мастерство на территории, а не оглядываться по сторонам, чтобы вам по рукам не ударили за то, что вы торгуете без разрешения», — подчеркнул Воробьев.