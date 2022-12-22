22 декабря 2022, 12:05
Подмосковье отправит 23 декабря фуру с новогодними подарками сиротам из Донбасса
Ребята из детских домов Донбасса, Херсона и Запорожья получат новогодние подарки от неравнодушных жителей Подмосковья. Сделать это поможет акция «Стань Дедом Морозом!». Ее участники уже собрали все подарки, и 23 декабря фура с ними отправится в детские дома. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
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«Акция „Стань Дедом Морозом!“ — это традиция, когда мы под Новый год собирали подарки для детей из детских домов. Но с прошлого года у нас детских домов нет в Московской области, а акция есть. И мы решили собрать подарки для детей из детских домов присоединенных к России регионов», — рассказала Каклюгина.
Воспитанники детских домов писали письма Деду Морозу — их получили участники акции, которые теперь исполнят мечты сирот.
По всем письмам мы собрали подарки. Планшеты, велосипеды, то есть каждое желание этих детей исполнено. Завтра, 23 декабря, отправляется фура в Донбасс.
Ирина Каклюгина
Она подчеркнула, что каждый ребенок получит под Новый год то, что он загадал.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что традиционную новогоднюю акцию в этом году посвятили детям из присоединенных к России регионов и детям участников СВО.
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