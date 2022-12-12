Важное 12 декабря 2022, 18:14 «Сделаем от чистого сердца». Губернатор Подмосковья — о новогодней акции для детей из Донбасса, Херсона и Запорожья Андрей Воробьев рассказал о новогодней акции для детей Донбасса, Херсона и Запорожья Фото: Антон Чернов.

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Традиционную новогоднюю акцию по исполнению желаний в Подмосковье посвятят в этом году детям из присоединенных к России регионов и детям участников СВО. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Акция «Стань Дедом Морозом!» стартовала 12 декабря.

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«Новый год — особенный праздник, теплый, долгожданный. Наша задача — проявить в этом году особую заботу. В конце декабря мы пригласим детей военнослужащих, чтобы они имели возможность встретиться с Дедом Морозом и получить подарки», — сказал Андрей Воробьев.

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Для того чтобы праздник пришел и к ребятам из Донбасса, Запорожья, Херсона, в Подмосковье проведут благотворительную акцию. Каждый желающий сможет принять в ней участие и исполнить заветное желание ребенка, оставшегося без родителей.

Для этого нужно открыть портал «Добродел», нажать на баннер «Стань Дедом Морозом!». На сайте удастся прочитать анкеты, в которых дети рассказали о своих мечтах. Каждый желающий сможет осуществить их.

Необходимо будет позвонить на горячую линию 122, набрать добавочный номер «6» и сообщить имя ребенка. Напротив него появится значок «Дед Мороз найден».

«Этим ребятам нужна особая забота, тепло. Я уверен, что мы это сделаем, как и прежде, от чистого сердца», — подытожил Андрей Воробьев.

Благотворительная новогодняя акция продлится до 20 декабря. После этого все подарки будут доставлены в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Они порадуют сирот в новогоднюю ночь.

Что касается детей военнослужащих из Подмосковья, для них устроят яркие новогодние шоу в центре «Крокус-Экспо». Ребята смогут окунуться в атмосферу сказки, созданной с большой любовью, и получить подарки. Праздничные мероприятия, утренники, концерты и спектакли пройдут также в городских округах Подмосковья.