Подмосковье 26 апреля 2023, 17:31 Подмосковье отправило в Китай первый прямой товарный поезд с холодильными камерами Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Из Подмосковья в Китай отправили первый прямой рефрижераторный контейнерный поезд с продукцией АПК. Товар выслали по прямому сухопутному транспортному коридору из агрохаба «Селятино» в китайскую провинцию Сычуань.

«Контейнерный рефрижераторный поезд позволит доставлять российскую агропродукцию в среднем за 10-15 дней. Это альтернатива морскому пути через порты Дальнего востока, где срок доставки составляет 40-50 дней», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Первой партией из Подмосковья отправили 30 контейнеров с мясом говядины и курицы. С июня в Китай будут отправлять по три поезда ежемесячно. Отмечается, что список поставляемой продукции расширят: в следующих поездах отправят молочную продукцию, масло и другие продукты, требующие особого температурного режима.

«Вес одного контейнера составляет около 25-26 тонн, и это также альтернатива перевозке автомобильным транспортом. Так как одна автомобильная фура может перевозить до 20 тонн груза», — добавил Филимонов.

Ранее на фоне пандемии китайские власти приостановили ввоз замороженной продукции через сухопутные погранпереходы.

По данным за 2022 год, Московская область входит в число регионов-лидеров по поставкам на экспорт продукции агропромышленного комплекса, а товарооборот сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Подмосковьем и Китаем в 2022 году составил 651 миллион долларов США.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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