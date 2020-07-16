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    16 июля 2020, 17:11

    Подмосковье отменило «коронавирусные» ограничения на шумный ремонт в домах

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    Ограничения по шумному ремонту в домах, принятые во время пандемии, отменили в Подмосковье. Это сделали на 123-м заседании Мособлдумы. На фоне коронавируса все изменения были связаны с дистанционной работой жителей.
    Подмосковье отменило «коронавирусные» ограничения на шумный ремонт в домах

    Однако сейчас организации уже стали возвращаться к прежнему графику. И из-за этого жители сами не раз просили восстановить привычные условия для проведения ремонта. Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

    Закончился учебный год. Организации стали возвращаться к штатному режиму. И нам уже поступило множество обращений с просьбой вернуть закон в прежнее состояние

    Игорь Коханый.
    Подмосковье отменило «коронавирусные» ограничения на шумный ремонт в домах | Изображение 1

    Разрешенное время для шумного ремонта теперь такое:

    Будни: с9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

    Суббота: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

    Воскресенье и праздники: запрещено.

    Исключение для новостроек в будни: с 8:00 до 13 часов; с 15:00 до 21:00.

    Исключение для новостроек по субботам, воскресеньям: с 10:00 до 13:00; с 15:00 до 22:00.