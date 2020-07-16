Подмосковье отменило «коронавирусные» ограничения на шумный ремонт в домах

Однако сейчас организации уже стали возвращаться к прежнему графику. И из-за этого жители сами не раз просили восстановить привычные условия для проведения ремонта. Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Закончился учебный год. Организации стали возвращаться к штатному режиму. И нам уже поступило множество обращений с просьбой вернуть закон в прежнее состояние Игорь Коханый.

Разрешенное время для шумного ремонта теперь такое:

Будни: с9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

Суббота: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

Воскресенье и праздники: запрещено.

Исключение для новостроек в будни: с 8:00 до 13 часов; с 15:00 до 21:00.

Исключение для новостроек по субботам, воскресеньям: с 10:00 до 13:00; с 15:00 до 22:00.