Время для шумного ремонта в Подмосковье сократили на период режима самоизоляции
Такое решение приняли в Московской областной думе. Время для шумных работ ограничили, но не сократили полностью, чтобы жители все же смогли заняться ремонтом.
Поступает большое количество жалоб. Кому-то ремонт мешает, а кто-то, наоборот, сейчас хочет им заняться. И необходима золотая серединаИгорь Брынцаловпредседатель Московской областной думы.
Когда теперь заниматься ремонтом
Ремонт можно будет проводить в такие периоды:
будни: с 9 до 11 и с 17 до 19 часов;
суббота: с 10 до 11 и с 17 до 19 часов;
воскресенье и праздники: запрещено.
Закон будет распространяться на время режима повышенной готовности.
Штрафы за нарушение самоизоляции
Также в Мособлдуме утвердили штрафы за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Так, за нарушение режима самоизоляции потребуется заплатить четыре тысячи рублей.
Если жители Подмосковья нарушили режим, уехав куда-либо на автомобиле, то штраф выпишут уже на пять тысяч рублей. Более того, машину могут забрать на штрафстоянку. Принятые меры коснутся и организаций, которые продолжат работать. Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 200 до 300 тысяч рублей.
Транспорт и улицы опустели
С 30 марта в области и столице запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет, чтобы только обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.
Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.