Время для шумного ремонта в Подмосковье сократили на период режима самоизоляции

Такое решение приняли в Московской областной думе. Время для шумных работ ограничили, но не сократили полностью, чтобы жители все же смогли заняться ремонтом.

Поступает большое количество жалоб. Кому-то ремонт мешает, а кто-то, наоборот, сейчас хочет им заняться. И необходима золотая середина Игорь Брынцалов председатель Московской областной думы.

Когда теперь заниматься ремонтом

Ремонт можно будет проводить в такие периоды:

будни: с 9 до 11 и с 17 до 19 часов;

суббота: с 10 до 11 и с 17 до 19 часов;

воскресенье и праздники: запрещено.

Закон будет распространяться на время режима повышенной готовности.

Штрафы за нарушение самоизоляции

Также в Мособлдуме утвердили штрафы за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Так, за нарушение режима самоизоляции потребуется заплатить четыре тысячи рублей.

Если жители Подмосковья нарушили режим, уехав куда-либо на автомобиле, то штраф выпишут уже на пять тысяч рублей. Более того, машину могут забрать на штрафстоянку. Принятые меры коснутся и организаций, которые продолжат работать. Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 200 до 300 тысяч рублей.

Транспорт и улицы опустели

С 30 марта в области и столице запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет, чтобы только обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.