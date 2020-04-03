    03 апреля 2020, 15:57

    Время для шумного ремонта в Подмосковье сократили на период режима самоизоляции

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На период режима самоизоляции в Московской области сократили допустимое время для шумного ремонта. На неудобства нередко жаловались жители, в большинстве своем работающие сейчас дистанционно.
    Время для шумного ремонта в Подмосковье сократили на период режима самоизоляции

    Такое решение приняли в Московской областной думе. Время для шумных работ ограничили, но не сократили полностью, чтобы жители все же смогли заняться ремонтом.

    Поступает большое количество жалоб. Кому-то ремонт мешает, а кто-то, наоборот, сейчас хочет им заняться. И необходима золотая середина

    Игорь Брынцаловпредседатель Московской областной думы.

    Когда теперь заниматься ремонтом

    Ремонт можно будет проводить в такие периоды:

    будни: с 9 до 11 и с 17 до 19 часов;

    суббота: с 10 до 11 и с 17 до 19 часов;

    воскресенье и праздники: запрещено.

    Закон будет распространяться на время режима повышенной готовности.

    Штрафы за нарушение самоизоляции

    Также в Мособлдуме утвердили штрафы за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Так, за нарушение режима самоизоляции потребуется заплатить четыре тысячи рублей.

    Если жители Подмосковья нарушили режим, уехав куда-либо на автомобиле, то штраф выпишут уже на пять тысяч рублей. Более того, машину могут забрать на штрафстоянку. Принятые меры коснутся и организаций, которые продолжат работать. Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 200 до 300 тысяч рублей.

    Транспорт и улицы опустели

    С 30 марта в области и столице запретили покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти можно будет, чтобы только обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

    Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.