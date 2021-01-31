Подмосковье открыло прием заявок на «Театральный поединок»

Прием заявок на участие в проекте «Театральный поединок» стартовал в Московской области. Принять участие в конкурсе приглашают молодых талантов, сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Молодежный проект даст возможность юным актерам не только заявить о себе и продемонстрировать свои способности, но и освоить новые профессиональные навыки. В конкурсе могут принять участие творческие коллективы и детские школы искусств.

Желающим принять участие в проекте нужно заполнить заявку и снять видео от коллектива. Прием заявок уже открыт, он продлится до 8 февраля, сообщили не странице Министерства культуры Подмосковья в соцсети Instagram. Подать заявку можно в электронной форме через систему МСЭД.

В эти выходные в Московской области во всех государственных музеях прошла акция «Семейный выходной». Людей всех возрастов пригласили бесплатно посетить выставки и мастер-классы. А в библиотеках в субботу состоялся фестиваль «Лучшие квизы — 2020».