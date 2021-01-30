Жителей Подмосковья пригласили бесплатно посетить музеи на выходных

В Московской области в субботу и воскресенье проводится акция «Семейный выходной в музее». Жители Подмосковья всех возрастов могут бесплатно посетить выставки в государственных музеях.

Учреждения культуры подготовили специальные мероприятия для всей семьи. Вход в музеи в эти выходные будет бесплатным. Состоятся мероприятия в том числе для семей с детьми: пройдут кинопоказы, интерактивные программы, спектакли и выставки, открытые занятия.

«Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети и внуки, молодожёны и молодые родители, приходите в музеи! Для вас вход в эти выходные будет бесплатным», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Кроме того, в библиотеках региона в субботу пройдет фестиваль «Лучшие квизы-2020». Участие в них также бесплатное, для гостей приготовили мастер-классы и различные курсы.

Гражданам рекомендовали перед походом в музеи уточнять информацию на сайтах учреждений и в соцсетях, так как некоторые экскурсии и выставки могут быть платными. В Минкульте Подмосковья также напомнили, что при себе необходимо иметь маски.

В краеведческом музее Ступина ранее открылась выставка к юбилею Михаила Булгакова.