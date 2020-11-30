Подмосковье оказалось единственным регионом России, создавшим систему переработки отходов

За последний год в Подмосковье в четыре раза увеличили количество контейнерных площадок для мусора. Для оперативного вывоза отходов также выросло число машин и самих контейнеров.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский завил, что Подмосковье — единственный регион в России, который уже создал систему по переработке отходов.

«В начале 2019 года на территории области было порядка 16 тысяч контейнерных площадок, сейчас количество увеличилось в четыре раза и составило порядка 62 тысяч. При увеличении количества контейнерных площадок увеличилась потребность в контейнеров и транспортных средств. В настоящее время установлено 150 тысяч контейнеров, в 3,5 раза больше, чем в начале года. Количество техники увеличилось в три раза», — рассказал Велиховский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с зампредами.

В министерстве составили рейтинг муниципальных образований по нескольким критериям: договорная компания, дефицит площадок, соответствие площадок стандарту Московской области, наличие схем санитарной очистки. В тройке лучших оказались Балашиха, Богородский округ и Ивантеевка. Среди худших — Дубна, Луховицы, Пушкинский.

Источник фото: телеканал «360»

«В Подмосковье функционирует восемь комплексов по переработке отходов уже нового образца. Планируется в декабре ввод объектов в Храброво, Клин — Алексинский карьер, в конце года вторая очередь Егорьевска. Данная работа будет продолжена. В начале второго квартала 2021 года мы вводим три новые вторые очереди объектов. На всех действующих КПО у нас открыты музеи, информационные комнаты», — добавил Велиховский.

Также появился итоговый рейтинг региональных операторов. Лучшими признаны «Хартия» и «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Губернатор региона также заявил, что уже на следующей неделе закроют две последние свалки в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочу поблагодарить тех, кто находится в зеленой зоне. Я так понимаю, что лидерами у нас являются „Хартия“ и „ЭкоЛайн-Воскресенск“.Спасибо, что в этом году вы сделали большую работу. Это очевидно, она не простая. Будем ее продолжать. И по оплатам, и по новым контейнерным площадкам», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что в следующем году на первый план выйдут частный сектор, ИЖС, коттеджные поселки, малые поселки. Нужно будет оказать максимальную помощь региональным операторам.