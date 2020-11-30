Две последние свалки в Подмосковье закроются на следующей неделе

На следующей неделе в Подмосковье закроют оставшиеся две свалки. Теперь в регионе будут функционировать лишь современные полигоны КПО. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которую важно в завершении года заслушать с участием подразделений региональных операторов — это все, что касается бытового мусора. Мы на следующей неделе закрываем оставшиеся две свалки. Их больше не будет в Московской области как класса. Будут только полигоны КПО, которые соответствуют самым современным экологическим стандартам», — заявил Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

26 ноября Московская областная дума поддержала предложение губернатора назначить на должность зампреда и министра экологии Андрей Разина. Воробьев попросил нового главу ведомства оперативно войти в курс дела и обратить внимание на регламент работы.

«Жители обращают внимание на несанкционированные свалки в надлесном фонде. Наша задача в первом квартале 2021 года эти регламенты запустить, навести порядок со строительным мусором и со всем, что касается небытовых отходов. Прошу вас тесно взаимодействовать с Евгением Хромушиным и его подразделением», — пояснил Воробьев.

Губернатор рассказал, что региональные операторы добавляют для работы больше машин и контейнерных площадок. Благодаря этому более четко проходит вывоз отходов.

«Набивают руку, что называется. Понятно, что на это нужно время. Но я прошу региональных операторов это время максимально сократить для того, чтобы Подмосковье наше чистое, опрятное, не раздражало жителей. Огромное количество и постоянных жителей Московской области, и большое количество населенных пунктов: коттеджные поселки, деревни, малые населенные пункты в период новогодних каникул также будут жить полной жизнью», — добавил Воробьев.