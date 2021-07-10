Подмосковье объявило о наборе медиков в скорую помощь и инфекционные больницы

В Московской области врачам, фельдшерам и медсестрам предложили работу на подстанциях скорой помощи и инфекционных больницах. Специалистов ждет достойная зарплата, условиях проживания и другие меры поддержки.

Приглашение для медиков разместила в Instаgrаm пресс-служба губернатора и правительства региона.

Специалистов будут трудоустраивать по ТК РФ, у них будет возможность оформить социальную ипотеку, профессиональный и карьерный рост.

Молодых медиков ждут доплаты. Поощрять намерены и за стаж и категории. Сотрудникам предоставят служебное жилье или частично компенсируют его стоимость, обеспечат бесплатной формой и средствами индивидуальной защиты.

У медиков будут дополнительные дни отпуска и возможность подработать.

«Специалистам в инфекционных больницах — работа вахтовым методом без увольнения с основного места, высокая зарплата, безопасные условия труда, проживание и питание — бесплатно», — уточнили в пресс-службе.

Зарплата врачей скорой — от 100 тысяч рублей, фельдшеров и медицинских сестер — от 70 тысяч. В инфекционных клиниках врачам будут платить от 132 тысяч рублей ежемесячно, среднему медперсоналу — от 80 тысяч рублей, младшему — от 36 тысяч.