За отвагу и благородство. Врачей из Воскресенска наградили за борьбу с COVID-19

Пандемия коснулась всех сфер жизни, и на врачей легла самая ответственная задача — защитить людей от нового вируса. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в госпиталях по-прежнему непростая ситуация, но с ней борются каждый день. Он передал государственные награды врачам больницы в Воскресенске.

Источник фото: телеканал «360»

Коронавирус стал испытанием для медиков по всему миру — в том числе и Подмосковью. Например, в центральной районной больнице Воскресенска он унес жизни пяти врачей. Память о них увековечили мемориалом, установленным на территории ЦРБ.

Губернатор Подмосковья в очередной раз напомнил о том, что эти люди — герои. Он поблагодарил каждого врача, вставшего на путь борьбы с COVID-19.

Мы все знаем, что ситуация в госпиталях у нас по-прежнему очень непростая. И врачи у нас герои, большие молодцы. Борются и спасают. Неслучайно президент учредил два ордена — их вручают тем, кто работает в самые сложные периоды Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, летнее время создает позитивную атмосферу в городах, но ни в коем случае нельзя забывать о тех, кто делает все для сохранения жизней и здоровья.

«Вы удостоены высоких государственных наград, подпись под указом о которых поставил президент. Потому что вы делаете очень важное, очень благородное дело. Делаете его от души и сердца. Мы сейчас шли по парку и общались с жителями. Все очень высокого мнения о наших врачах. Я хочу поблагодарить вас», — подчеркнул Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Награды получили медики Воскресенской районной больницы № 2 и 1-й Воскресенской районной больницы. Отдельно Андрей Воробьев подчеркнул значимость вакцинации.

Мы сейчас вышли на очень хорошие позиции в России. Мы являемся лидерами по вакцинации. За вчерашний день 51-52 тысячи [прививок] Андрей Воробьев.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.