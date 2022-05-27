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    27 мая 2022, 09:24

    Подмосковье не откажется от трудовых мигрантов

    Губернатор Воробьев: Подмосковье не будет отказываться от трудовых мигрантов

    Наза Салех Захи

    Московская область не собирается отказываться от мигрантов на стройках. Ведь они хорошо работают, их труд востребован. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.

    Подмосковье не откажется от трудовых мигрантов

    «На сегодня таких планов нет. В Подмосковье много строек, большой рынок продажи жилья. Сейчас у нас в стройке находится 730 жилых домов, где работают 34 тысячи человек. Мигрантов из них 14 тысяч, преимущественно из Средней Азии (12 тысяч человек). Отказаться можно — замещение идет. Но их труд востребован и они делают это добросовестно, спасибо им», — заявил Воробьев.

    Он напомнил, что на стройке работают руководители, прорабы и рабочие. Последние получают за работу от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от квалификации.

    Также Воробьев рассказал, что почти все иностранные компании, несмотря на сложные отношения с Западом, продолжили работать в Московской области. Он высказал мнение, что зарубежные игроки и дальше будут приходить в регион.