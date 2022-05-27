Подмосковье не откажется от трудовых мигрантов

Московская область не собирается отказываться от мигрантов на стройках. Ведь они хорошо работают, их труд востребован. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК.

«На сегодня таких планов нет. В Подмосковье много строек, большой рынок продажи жилья. Сейчас у нас в стройке находится 730 жилых домов, где работают 34 тысячи человек. Мигрантов из них 14 тысяч, преимущественно из Средней Азии (12 тысяч человек). Отказаться можно — замещение идет. Но их труд востребован и они делают это добросовестно, спасибо им», — заявил Воробьев.

Он напомнил, что на стройке работают руководители, прорабы и рабочие. Последние получают за работу от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от квалификации.

Также Воробьев рассказал, что почти все иностранные компании, несмотря на сложные отношения с Западом, продолжили работать в Московской области. Он высказал мнение, что зарубежные игроки и дальше будут приходить в регион.